Çeşitli suçlardan aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

Çeşitli suçlardan aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

07.10.2019 15:30
Çeşitli suçlardan aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ayrı suçtan aranan Muhammed Y'yi kent merkezinde durdurmak istedi.

Polisleri görerek kaçan zanlı, kovalama sonucu Karapınar Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Muhammed Y, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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