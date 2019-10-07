Çeşitli suçlardan aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı
Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.
Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ayrı suçtan aranan Muhammed Y'yi kent merkezinde durdurmak istedi.
Polisleri görerek kaçan zanlı, kovalama sonucu Karapınar Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Muhammed Y, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.