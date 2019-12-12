Çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı
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Çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı

Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı, operasyon anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

12.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:19
Çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı

'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı, operasyon anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Asayiş Şubesi ekipleri, 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve çeşitli suçlardan aranan Y.D'nin Tekirdağ'dan kente geldiğini tespit etti.

Polis ekipleri, sosyal medya üzerinden arkadaş olma bahanesiyle irtibat kurdukları firari hükümlüyle buluşma ayarladı.

Y.D, belirtilen adrese geldiğinde polis ekiplerince yakalandı.

Yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıyan hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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: Çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı
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