Çeşitli suçlardan aranan şüpheli Turgutlu'da yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çeşitli suçlardan aranan şüpheli Turgutlu'da yakalandı

AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Çeşitli suçlardan aranan şüpheli Turgutlu'da yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 9 farklı suçtan aranan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 9 farklı suçtan aranan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Salihli ve Köprübaşı ilçelerinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak aranan A.P'nin (41), Turgutlu ilçesinde bulunduğu tespit eden jandarma ekipleri, şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan A.P'nin hırsızlık, yağma, hakaret, görev yaptırmama gibi 9 farklı suçtan hakkında yakalama kararı olduğu, 18 yıl 15 gün ise kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Türkiye'deki kedi ölümleriyle ilgili korkunç şüphe: Büyü için öldürüyorlar

Türkiye'deki kedi ölümleriyle ilgili korkunç şüphe: Büyü için öldürüyorlar

 Ankara merkezli 42 ilde FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Ankara merkezli 42 ilde FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

 Son dakika haber: FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 101 şüpheliden 53'ü, 42 ildeki Ankara merkezli...

Son dakika haber: FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 101 şüpheliden 53'ü, 42 ildeki Ankara merkezli...

AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title