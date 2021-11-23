Çeşitli suçlardan aranan şüpheli Turgutlu'da yakalandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 9 farklı suçtan aranan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 9 farklı suçtan aranan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Manisa'nın Salihli ve Köprübaşı ilçelerinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak aranan A.P'nin (41), Turgutlu ilçesinde bulunduğu tespit eden jandarma ekipleri, şüpheliyi operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan A.P'nin hırsızlık, yağma, hakaret, görev yaptırmama gibi 9 farklı suçtan hakkında yakalama kararı olduğu, 18 yıl 15 gün ise kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.
Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri