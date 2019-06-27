Çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı

Çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı

Çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 7 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 7 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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