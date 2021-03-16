Çeşitli suçlardan aranan 69 şahıs yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çeşitli suçlardan aranan 69 şahıs yakalandı

16.03.2021 13:42 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:01
Çeşitli suçlardan aranan 69 şahıs yakalandı

Zonguldak genelinde 1-15 Mart tarihleri arasında "Aranan Şahısların Yakalanması" çalışmalarında; asayiş suçlarından 65, narkotik suçlarından 2, kaçakçılık suçlarından 2 şahıs olmak üzere toplam 69 şahıs yakalandı.

Zonguldak genelinde 1-15 Mart tarihleri arasında "Aranan Şahısların Yakalanması" çalışmalarında; asayiş suçlarından 65, narkotik suçlarından 2, kaçakçılık suçlarından 2 şahıs olmak üzere toplam 69 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Zonguldak İl Merkezi ile Ereğli, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde "Aranan Şahısların Yakalanması" için uygulama yapıldı.

Yakalanan şahıslardan 0-5 yıl arası 27 şahıs, 5-10 yıl arası 5 şahıs, 10 yıl üzeri 1 şahıs olmak üzere toplam 33 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 yıl üzeri hapis cezasıyla arananlar; N.Ç. 'Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yokun Kılma' suçlarından 19 yıl 9 ay 15 gün, İ.B. 'Yaralama' suçundan 8 yıl 7 ay 20 gün, O.A. 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan 7 yıl 12 ay 20 gün V.Ö. 'Hırsızlık' suçundan 6 yıl 8 ay, C.K. 'Yaralama' suçundan 6 yıl 46 ay 98 gün, C.Y. 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçlarından 5 yıl 5 ay ceza alarak tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Akif Ersoy Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çeşitli suçlardan aranan 69 şahıs yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 14:17:00. #1.14#
title