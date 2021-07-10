Çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı
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Çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı Aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 45 kişi yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı

İSTANBUL - Aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 45 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 08 - 09 Temmuz tarihinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, yaptıkları çalışmada aralarında hırsızlık suçundan 29 yıl 2 ay hüküm giymiş Çağrı M., dolandırıcılık suçundan 17 yıl 11 ay hüküm giymiş O. Mehmet Ö., kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılmış Kamil A. ve Yılmaz S., dolandırıcılık suçundan 13 yıl 3 ay hüküm giymiş Ümit K., uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hüküm giymiş İlhan A., silahlı yağma suçundan 12 yıl hüküm giymiş Hanifi T., nitelikli cinsel saldırı suçundan 10 yıl hüküm giyen Onur A.'nın da aralarında olduğu, çeşitli suçlardan aranan 45 şahsı yakaladı.

Çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı
Çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı
Çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı
Çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim

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