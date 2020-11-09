Çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı

Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı.

Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı.

Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde, çeşitli suçlardan dolayı haklarında arama kararı bulunan 43 kişi yakalandı. Bu 43 kişiden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 kişi ise ceza evine gönderildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı