Çeşitli Suçlardan Aranan 2 Kişi Tutuklandı

Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yağma, uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak veya bulundurmak suçlarından aranan 19 yaşında ki B.Y. ve 20 yaşında ki R.B. yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada da 1,13 gram esrar ele geçirildiği öğrenilirken şahıslar Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edildi. Burada Asliye Ceza Mahkemesine çıkartılan her 2 şahısta tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR