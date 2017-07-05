Çeşitli Suçlardan Aranan 16 Şahıs Yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.



Konuyla ilgili Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 16 kişinin, 26 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildiği kaydedildi. - MALATYA