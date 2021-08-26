Çeşitli suçlardan aranan 16 kişi şafak operasyonunda yakalandı

Kocaeli'de polis ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda, çeşitli suçlardan aranması olan 16 şahıs yakalandı.

Kocaeli'de polis ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda, çeşitli suçlardan aranması olan 16 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik polis ekipleri operasyon düzenledi. Şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti yapmak, yağma, tehdit gibi suçlardan haklarında 1 ila 21 yıl hapis cezası ile aranması bulunan 16 şahıs yakalandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı