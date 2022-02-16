Çeşitli suçlardan 8 ilde aranan şüpheli kızının evinde yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Konya ve 7 ilden yağma, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi 15 suçtan aranması olan şüpheli kadın, kızının evine ziyarete gittiği sırada takipte olan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya merkez, Ereğli ilçesi, Ankara, Kayseri, Kahramanmaraş, Bursa, Şanlıurfa, Çorum'a bağlı Sungurlu, Sivas'tan yağma, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi 15 suça karışan şüpheli 44 yaşındaki Nazlı B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Konya'da ikamet eden şüpheli kadının evi ve gidebileceği yerler Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı. Polis ekipleri, 8 ilde aranan Nazlı B.'nin Kayseri'den otobüs bileti alarak Konya'ya gideceği bilgi üzerine harekete geçti.

"Kızının evinde polise elbisesini çıkartarak direndi"

Polis ekipleri, Konya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde inan şüpheli Nazlı B.'yi bir süre takibe aldı. Yapılan takip sonunda Karatay ilçesi Hasandedemescit Mahallesinde ikamet eden kızının evine giden Nazlı B., düzenlenen baskınla yakalandı. Polise bir süre direnen Nazlı B., etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA