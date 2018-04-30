Çeşitli Sebeplerle Okulu Bırakan Üniversite Öğrencilerine Af Geliyor

Öğrenci affı ile ilgili kritik açıklamayı Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptı.

"ÖĞRENCİLERE OKULA DÖNME İMKANI VERİYORUZ"

Başbakan Yıldırım, öğrenci affıyla ilgili, "Üniversitelerimizde okuyan 8 milyona yakın gençlerimiz var. Tabi bunlar içerisinde zamanla çeşitli nedenlerle eğitimine öğretimine devam edemeyen gençlerimiz oldu. Yaklaşık 500 bine yakın. Bunların büyük bir çoğunluğu ya maddi imkansızlıktan ya devamsızlıktan yahut da öğrenciliğin verdiği heyecandan dolayı derslerini iyi takip edememekten kaynaklanıyor. Biliyorsunuz 7 yılda bitirme mecburiyeti var. 7 yılı geçti mi artık bahane yok diyor ve çıkışını alıyor. Bu öğrencilerimize bir kereliğine üniversitelerine, bölümlerine dönme imkanı veriyoruz. Kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve diploma alma fırsatı veriyoruz. Bunun istisnası ne? Teröre bulaşmışsa, terörle irtibatı varsa bunlar bu haktan yararlanamayacaklar." açıklaması yaptı.