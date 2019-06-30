Çeşitli Sebeplerle İnternetini Kapatan 12 Ülke

İnternet erişimi, artık insanların en temel ihtiyaçlarından bir tanesi haline geldi. Bankacılık işlemlerinden müzik dinlemeye kadar artık birçok işlem ve ihtiyaç internet vasıtasıyla halledilebiliyor. Ancak internetin bu gücüne rağmen ya da internetin bu gücü yüzünden geçtiğimiz sene 25 ülkede toplam 196 kez internet bağlantısı çeşitli sebeplerle koptu. 196 internet kesintisinin 134'ü Hindistan'da gerçekleşti.

İşte çeşitli sebeplerle büyük ölçekte internet bağlantısı kesilen ülkeler:

ABD: Mirai saldırısı

21 Ekim 2016 yılında, ülkenin doğu sahil şeridinin neredeyse tamamında internet bağlantısı sorunu yaşanmıştı. Sorunun sebebi ise Mirai botnetten (çok sayıda bilgisayarın bir IP'ye saldırması) gelen çok büyük bir DDoS saldırısıydı.

Etiyopya: Başarısız darbe girişimi

Bu senenin haziran ayının ortalarında Etiyopya'da, Başbakan Abiy Ahmed ve Amhara Bölgesel Hükümeti'ne karşı başarısız bir darbe girişiminde bulunuldu. Bu olaydan sonra ülke genelinde internet bağlantısı kesildi. Netblocks'a göre, interneti kimin kestiği belli değil.

İnguşetya Cumhuriyeti, Rusya: Çeçenistan ile sınır sorunları

Ekim 2018'de, İnguşetya Cumhuriyeti ile Çeçenistan sınırını belirleyen yeni anlaşma sonrası büyük ölçekli gösteriler yaşandı. Rus hükümeti, gösteriler durulana kadar iki haftalığına internet bağlantısını kesti.

Moritanya: İnternetin tamamen kapatılması

Netblocks'a göre Moritanya'da 25 Haziran 2019'da neredeyse internetin tamamı kesildi. Saudi Gazette'ye göre, ülkede ulusal seçimin sonuçları bekleniyordu. Ancak hükümet partisinin adayı Mohamed Ould Ghazouani, oylar sayılmadan zaferini ilan etti ve polis muhalif parti üyelerini tutuklamaya başladı.

Sudan: İnterneti "daraltmak"

Netblocks'a göre, Haziran 2018'de hükümet ülkedeki interneti günler boyunca "daraltmaya" başladı. Teknik olarak internet servisleri çevrim içi olsa da büyük ağların kapasiteleri azaltıldı ve ülkede yaşayanların büyük bir çoğunluğu internete erişemedi. İddialara göre, internet erişiminin kesilmesi ülkedeki demokrasi isteyen 100 kişinin öldürülmesi tarihleriyle de kesişiyor.

Çad: Bir yıl boyunca kesilen internet

CNN'de yer alan habere göre Çadlılar, Facebook, Whatsapp, e-posta ya da Twitter gibi sitelere 365 gün boyunca erişemedi. İnsan hakları aktivistlerine göre Başkan Idriss Bedy, iki rakip kabilenin arasındaki şiddeti bastırmak için internete erişimi kapattı.

Venezuela: Başkan Maduro, rakibi konuşurken interneti kesti

Ocak 2019'da Venezuela'da, büyük sosyal medya sitelerine erişimde sorunlar yaşandı. Daha sonra ise tüm internet kesildi. Bu kesinti, muhalefet lideri Juan Guaido'nun Maduro'ya karşı protesto çağrısı yaptığı sırada gerçekleşti.

Zimbabve: Protestolar sonrası internet kesintisi

Ocak ayında, yükselen benzin fiyatlarına karşı yapılan protestolar sırasında sekiz kişinin hayatını kaybetmesi sonrası ülkede internet kesildi.

Liberya: İngiliz hacker

2016 yılında Daniel Kaye, Mirai #14 adında bir botnet oluşturdu ve ülkenin en büyük internet sağlayıcısı olan Lonestar'a DDoS saldırısı gerçekleştirdi. Ancak saldırı o kadar şiddetliydi ki 24 saat boyunca ülkedeki tüm internette bir sıkışıklık yaşandı.

Lonestar'ın rakip firması Cellcom tarafından tutulduğu ortaya çıkan Kaye, Ocak 2019'da, Britanya'da 32 aylık hapis cezasına çarptırıldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Ulusal seçimler sonrası kesilen internet

Başkan Joseph Kabila, 17 yıldır bulunduğu makamdan istifa etti ve hükümeti başkanlık için Aralık 2018'de bir seçim düzenledi. Ancak seçimden bir gün sonra ülkedeki 3 büyük şehir olan Kinşasa, Goma ve Lubumbashi'de internet kesintisi yaşandı. Muhalefet partisi adayı, zaferlerinin medyada yer almasını engellemek için yapıldığını iddia etti.

Kazakistan: Muhalefet lideri

Access Now'da yer alan bilgiye göre, "Mart 2018'den bu yana, muhalefet partisi Democratic Choise of Kazakhstan lideri Mukhtar Ablyazov ne zaman konuşma yapsa, ülke yetkilileri interneti daraltıyor."

Hindistan: 134 internet kesintisi

İnternet kesintisi konusunda rekoru elinde bulunduran Hindistan, Kashmir gibi bölgelerde tam 134 kez interneti kesti. Otoritelerin bu kesintiyi yapmasının sebebi Whatsapp gibi uygulamalarla şiddetin yayılmasını önlemek.