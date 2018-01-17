Çeşitli İllerden Gönderilen Zırhlı Personel Taşıyıcılar, Kilis'e Ulaştı
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.
Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı yüklü tırlardan oluşan 15 araçlık konvoy, jandarma ekiplerinin eskortluğunda kente geldi.
Güvenlik önlemleri altında Elbeyli ilçesine sevk edilen araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.