19.08.2019 14:22

Çeşitli hırsızlık suçlarından aranan 2 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli hırsızlık suçlarında karıştıkları belirlenen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre; 16 Ağustos Cuma günü Cumhuriyet Mahallesinde saat 21.30 sıralarında, O.Y.'ye ait iş yerinde meydana gelen 'İş Yerinden Hırsızlık-Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi' olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesi kimliği tespit edilen M.S.A. ve E.K. isimli şüpheliler 18 Ağustos Pazar günü yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan şüpheli E.K.'nın rızası ile teslim ettiği televizyon O.Y.'ya teslim edildi. Şüpheli E.K. ifadesine alındıktan sonra salıverildi.

17 Ağustos Cumartesi günü gece 02.57 sıralarında Hacı Alibey Mahallesinde Ö.G.'ye ait iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak da şüpheli B.K. 19 Ağustos günü saat 03.30 sıralarında yakalandı.

'Motosiklet hırsızı Yunus timlerince yakalandı'

Ayrıca 17-19 Ağustos tarihleri arasında Motosikletli Polis Timler Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda; Zafer Mahallesi Işıklı Sokak üzerinde şüphelenilerek durdurulan 1 şahıstan 1,28 gram esrar ve Fevziçakmak Mahallesi Topçular Sokak üzerinde şüphelenilerek durdurulan bir şahıstan 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ayrıca timler, Hoşnudiye Mahallesi Hatboyu-2 Sokak üzerinde şüphelenilerek durdurulan ve 2 ayrı suçtan aranan 1 şahıs, Hoşnudiye Mahallesi Siloönü Sokak üzerinde durdurulan yaşı küçük 'Kayıp Şahıs' olarak aranan 1 kişi de yakalandı.

Motosiklet ve televizyon hırsızlıklarını gerçekleştiren 2 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

Kaynak: İHA