'Çeşfot Karma Fotoğraf Sergisi' açıldı!

Çeşme Fotoğrafçılar Topluluğu (ÇEŞFOT) üyeleri tarafından çekilen 65 fotoğraf geleneksel karma sergide, beğeniye sunuldu. Çeşme Çarşı'ndaki kültür merkezine dönüştürülen tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nde, 22-28 Temmuz tarihlerinde gezilebilecek olan sergi sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Sergi açılışını Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran gerçekleştirdi. Başkan Oran, "Çok güzel bir sergi açılışı için buradayız. Seçimlerden önce sık sık dile getirdiğim gibi; Çeşme turizmle birlikte, kültür ve sanat şehri olacak" diye konuştu.

"HER ZAMAN FOTOĞRAFÇILARA İMRENDİM"

Fotoğrafçılara her zaman imrendiğini belirten Başkan Oran, "Çeşme'yi layık olduğu yere hep beraber getireceğiz. Bütün çalışanların, emeği geçenlerin, fotoğraf dostlarının ellerine sağlık. Ümit ediyorum ki bir dahaki kursta, kışın ben de sizlerin yanında olacağım. Herkes biliyordur, benim mesleğim matbaacılık. Ben 25 sene matbaacılık yaptım, grafik üzerine çalıştım ama hep fotoğrafçılara imrendim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN'A TEŞEKKÜR

'Geleneksel Karma Sergi' hakkında bir açıklama yapan ÇEŞFOT'un kurucusu Zeliha Begöz, bu yıl altıncısını açtıkları sergi ile sanatseverlerin karşısına çıktıklarını belirterek, "Halk Eğitim bünyesinde açılan Dijital Fotoğrafçılık Kursu'nu bitiren bütün kursiyerler, ÇEŞFOT'un doğal üyesi oluyorlar. Bu nedenle her yıl sayımız artıyor. Biz bir yıl koşturduk, gezdik, makinalar taşıyıp fotoğraflar çektik ve sizler için güzel bir şeyler yapmaya çalıştık. Umarım beğenirsiniz, Umarım hoşunuza gider, umarım bu sergi sayesinde birkaç kişiyi daha grubumuza katarız. Başkanım Ekrem Oran'a sergimize katılıp, açılışını gerçekleştirdiği için çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Bültenler