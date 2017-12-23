Cesetleri Bir Gün Sonra Bulunmuş (3)

CENAZELER UŞAK'A GÖNDERİLDİ



Uşak'ta, oğulları tarafından öldürülen Murat Metin ve Nadire Metin çifti ile kendi canına da kıyan Fatih Alim Metin'in otopsi için İzmir Adli Kurumu'na getirilen cenazeleri yakınlarınca teslim alındı. Öğretmen çiftin ve oğullarının, yurt dışından gelecek olan akrabalarının da cenaze törenine katılabilmesi için, 25 aralık Pazartesi günü, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Derbent Köyü'nde toprağa verileceği belirtildi.



Davut CAN/İZMİR,



