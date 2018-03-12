Cesetler İran Adlı Tıp Kurumu'na Teslim Edildi
İran'da düşen Türk uçağında yaşamını yitiren 11 kişinin cesedi İran Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi.
İran'da düşen Türk uçağında yaşamını yitiren 11 kişinin cesedi İran Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi.
Cesetler, burada yapılacak gerekli işlemlerin ardından Türk yetkililere ve ailelerine verilecek.
Türkiye'den ilgili yetkililer ayrıca Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nden yetkililerle yaşamını yitiren kişilerden bazılarının aileleri olayın yaşandığı Şehr-i Kord kentine geldi. (Fotoğraflı) - Tahran