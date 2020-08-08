Cesedini ziyarete gelen abisi buldu Cesedini ziyarete gelen abisi buldu -Antalya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu Antalya'nın Manavgat ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 42 yaşındaki kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Cesedini ziyarete gelen abisi buldu

-Antalya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 42 yaşındaki kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Şahsın cesedini ise ziyaretine gelen abisi buldu.

Olay, dün gece saatlerinde Taşkesiği Mahallesi Aparlar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Şevik, Taşkesiği Mahalle Muhtarı Hasan Sarıkaya ile birlikte kardeşi Adem Şevik'in yalnız yaşadığını evine ziyarete gitti. Evin önünde kötü bir koku duyan ikili, Şevik'in hayatından endişe duydu. Abisi içeriye girdiğinde ise kardeşini salonda yerde hareketsiz şekilde buldu. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Şevik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Adem Şevik'in cenazesi olay Yeri inceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şans oyunlarına düşkündü

Ali Şevik, kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu belirterek, "Kardeşimin fiziksel bir rahatsızlığı yoktu. Aynı zamanda şans oyunları oynamak dışında kötü bir alışkanlığı da yoktu. Son 2-3 senedir de bazen alkol aldığını duyuyordum ama alkolik değildi" dedi.

Ali Şevik ile birlikte eve geldiklerinde, kokudan eve giremediğini anlatan muhtar Sarıkaya, "Hemen jandarmaya haber verdim, onlar geldi. Adem'in psikolojik sorunları vardı. Onu belediyede işe yerleştirdim ama durmadı. Kredi çekip şans oyunu oynuyordu. Ormanda defne, keçiboynuzu toplar satardı. Kazandığı parayı şans oyunlarına yatırırdı" diye konuştu.

Kaynak: İHA