Cesedini elbisesinden teşhis etti, feryatları yürekleri yaktı Antalya'da yaklaşık 6 gündür kayıp genci ağaçta asılı vaziyette gören yengesi, üzerindeki elbiseden teşhis etti.

Antalya'da yaklaşık 6 gündür kayıp genci ağaçta asılı vaziyette gören yengesi, üzerindeki elbiseden teşhis etti. Gözyaşlarına boğulan kadının Kürtçe 'Oy daye (oy annem)' feryatları yürekleri yaktı. Bu sırada çevredekiler o anları polisin uyarılarına rağmen meraklı gözlerle izledi, bazıları da cep telefonuyla kaydetmeyi sürdürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesine balı Güneş Mahallesi'ndeki boşluk bir arazide ağaca asılı vaziyette bir kişinin olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, üzerinden kimlik çıkmayan şahsın, kimliğinin tespiti için kayıp başvurularını incelemeye aldı. Şahsın 6 gün önce kardeşi tarafından kayıp ilanı başvurusunda bulunulduğu öğrenilen İrfan Z. (25) olduğu belirlendi.

Cesedini elbisesinden teşhis etti, feryatları yürek yaktı

Bu sırada olay yerine, İrfan Z.'nin yengesi olduğunu belirten bir kadın geldi. Ağaçta asılı vaziyette ölü ve arkası dönük şekilde bulunan İrfan Z.'yi elbiselerinden teşhis eden yengesi, gözyaşlarına boğuldu. Polis tarafından sakinleştirilmeye çalışılan kadının, Kürtçe 'oy annem' feryatları yürekleri yaktı. Bu sırada çevredekiler o anları ise polisin uyarılarına rağmen meraklı gözlerle izledi, bazıları da cep telefonuyla kaydetmeyi sürdürdü.

Öte yandan, İrfan Z.'nin Antalya'ya çalışmaya geldiği, 6 gün önce de kardeşinin hakkında kayıp ilanı verdiği öğrenildi.

Gencin cenazesi, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA