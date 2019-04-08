Cesedi Yıllar Sonda Bulanan Kadın Cinayeti Davasında Karar Çıktı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, 9 yıl önce kaybolduktan sonra Foça'da ormanlık alanda cesedi bulunan Mürüvvet Yaradılmış (55) cinayetiyle ilgili, tutuklu sanıklar emlakçı Ömür Gül (34), onun eski eşi Şermin Kalafat (27) ve öldürülen kadının oğlu tutuksuz sanık Okan Yaradılmış'nin (33) yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Gül'e ağırlaştırılmış müebbet hapis, Kalafat'a ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Okan Yaradılmış ise beraat etti.

Çiğli'de Mürüvvet Yaradılmış, 23 Haziran 2010 tarihinde, iddiaya göre, en son emlakçı Ömür Gül ile görüştükten sonra ortadan kayboldu. Yaradılmış'ın cesedi 8 yıl sonra Foça'daki ormanlık alanda bulundu. Soruşturma kapsamında Mürüvvet Yaradılmış'ın en son, bir süre önce evlerini satan ve ardından da yeni bir ev almak için görüştüğü emlakçı Ömür Gül ve onun eski eşi Şermin Kalafat tutuklandı. Gül ve Kalafat ile öldürülen kadının oğlu Okan Yaradılmış hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanıklar Ömür Gül, Şermin Kalafat ve tutuksuz sanık Okan Yaradılmış ile tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında sanıklardan Gül hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Kalafat hakkında 'tasarlayarak öldürme suçuna yardım etmek' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı, öldürülen kadının oğlu için ise beraat talebinde bulundu.

Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraat ve tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıklardan Gül'e tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Kalafat'a ise 'tasarlayarak öldürme suçuna yardım etmek' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Gül ve Kalafat'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, diğer sanık Okan Yaradılmış ise beraat etti.

- İzmir

Kaynak: DHA