Cesedi Kokmaya Başlayınca Öldüğü Fark Edildi
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde polis, kötü kokuların geldiği evde yalnız yaşayan 90 yaşındaki kişinin cesedini buldu.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde polis, kötü kokuların geldiği evde yalnız yaşayan 90 yaşındaki kişinin cesedini buldu.
Çamlıca Mahallesi'ne bağlı Şehit Mahmut Caddesi'ndeki evden kötü kokular geldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Yapılan kontrollerde evin giriş katında oturan Nazım Adem'in cesedi bulundu.
Birkaç gün önce yaşamını yitirdiği tespit edilen Adem'in cenazesi, incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.