Cesedi Görebilmek İçin Birbirleriyle Yarıştılar

Adana'da 19 yaşındaki inşaat işçisi mola verdiği sırada serinlemek için girdiği sulama kanalında boğularak can verdi. Gencin cesedinin bulunmasıyla, vatandaşlar köprü üzerinde adeta cesede bakabilmek için birbirleriyle yarıştı

Olay, Yüreğir İlçesi Ege Bağtur Bulvarı Başak Mahallesi yakınındaki DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki Ersin Akil 6 Temmuz Cuma günü akşam saat 17.00 sıralarında çalıştıkları inşaatta mola verdi. Sıcaktan bunalan Akil, DSİ'ye ait sulama kanalı girdi. Akil akıntıya kapılıp kayboldu. Polisin aramalarına rağmen cesede ulaşılamadı. Özel izin ile sulama kanalının suları kesildi. Sabah 07.30 sıralarında ise suların kesilmesiyle Akil'in cansız bedeni bulundu.

'CESEDİ İZLEMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR'

Çevredeki vatandaşlar kanal içerisinde cesedi görünce adeta birbirleriyle yarıştı. Vatandaşlar cep telefonlarıyla o anı canlı yayın yaptı. Bazı vatandaşlar ise trafikten araçlarından inip koşarak gelip olay yerini izlerken demir korkulukların üzerine çıkıp izleyenlerde dikkat çekti. Akil'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)