Cesedi denizde bulunan astsubay Turgutlu'da son yolculuğuna uğurlandı
AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kaybolduktan iki gün sonra cesedi denizde bulunan Astsubay Nuri Ulcay'ın cenazesi, memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi.
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kaybolduktan iki gün sonra cesedi denizde bulunan Astsubay Nuri Ulcay'ın cenazesi, memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi.
Ulcay için Selvilitepe Mahallesi Ataullah Cami'nde askeri tören düzenlendi.
Törene Kaymakam Ali Yılmaz, Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Merkez Komutanı Piyade Albay Tolga Çakılkum da katıldı.
Ulcay'ın naaşı, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında sonra Urganlı Mahallesi'nde toprağa verildi.
Bandırma ilçesinde, 28 Kasım'dan sonra haber alınamayan Ulcay'ın cesedi dün denizde bulunmuştu.
AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri
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