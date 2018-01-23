Cesedi Çürümemişti ve Gülümsüyordu! 3 Ay Önce Ölen Budist Rahibi Tabutundan Çıkardılar
Tayland'da geçtiğimiz Kasım ayında hayatını kaybeden Budist rahibin tabutu, yeni kıyafetler giydirmek için açıldı. Rahibin cesedinin çürümemiş olduğu ve gülümsediği görüldü.
Keşiş Luang Phor Pian, 16 Kasım günü Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir hastanede, 92 yaşında öldü. Takipçileri ölümünden 2 ay sonra keşişin cesedini tabutundan çıkardı.
SÜSLEMEK İÇİN ÇIKARDILAR
Rahibin cesedinin temiz elbiseler giydirilerek süslenmek için çıkarıldığı söylenirken, çekilen fotoğraflar büyük yankı uyandırdı.
GÜLÜMSÜYORDU
Budist rahip aslen Kamboçyalı. Bu hafta takipçileri, hizmet ettiği tapınakta tutulan tabutundan cesedini çıkardı ve cesedin çürümemiş olduğunu görenler şok oldu. İnanılmaz bir şekilde Pian gülümsüyordu. Takipçileri bu ilginç anı fotoğraflayıp sosyal medyaya paylaştı.
NİRVANAYA ULAŞMIŞ
Pian'ın bu hali, gerçekten Budizmin nihai manevi hedefi olan nirvana ulaştığının bir işareti olarak yorumlandı. Ölümünün 100. gününde rahibe son bir final töreni düzenlenecek.
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Cesedi curumemismi hahaha rengi kapkara olmus daha ne olsun. Ilacin etkisi bu kadar tesir ediyor demekki. Kabir azabi çekiyordur kafirCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hemen Budist olalım. En somut kanıt onlarda şu anda. :DCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Adam ölünce kilo almışCevap Yaz Yayından Kaldır
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Atesi görmemis daha :)Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Eskiden ördek tuzlardık oda çürümezdi neye şaşırıyorsun kiCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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La birakin da uyusun dayi. Koymadiniz ki herif yatsin:-)Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Adamın yüz ifadesi öyle güleryüzlü cesedini de ilaçlamışlar çürümemişCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Bakın Bizler Müslümanız böyle haberler yaparak ne yapmak niyetindesiniz. İnsan ölünce Eğer imanı yoksa doğruca hoop cehenneme sizlerde böyle olmak mı? istiyorsunuz. Neymiş nirvanaya ulaşmış nereye ulaştığı belli. Utanmıyorsunuz değil mi? sizlere yazıklar olsun. Bu milletin dini ve diyanetiyle uğraşmayın.Cevap Yaz 45 6 Yayından Kaldır
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Cesedi ilaçlar san çürümez, bu kadar basitCevap Yaz 25 Yayından Kaldır
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Eğer gerçekse yer yerinden oynarCevap Yaz 1 26 Yayından KaldırKRAL: Adindan utan. Ne demek gercekse? Imanini kontrol et15 Yayından Kaldır
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yaşarken de ceset gibiymis zatenCevap Yaz 24 Yayından Kaldır
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öbür tarafta görüyordur nirvanayıCevap Yaz 28 Yayından Kaldır
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çürümemiş sadece kömür gibi kararmış :))Cevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
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Hani 52. gün cesetten etler ayrılmaya başlardı.Cevap Yaz 2 5 Yayından KaldırSİVASLİ KRAL: La her yere yorum yapan subyan, senin isin gucun yok mu?Yayından KaldırGERZEK: ETMI VAR8 Yayından Kaldır
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ÇÜRÜMEMİŞ OLUNCA ERMİŞ Mİ? OLUYOR. BIRAKIN BU MİSYONER OYUNLARINI.Cevap Yaz 22 Yayından Kaldır
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Mide bulandırıcı ya..Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Allah dilediğini af ederCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ölen adamın kafası dik durmaz, destek olmayınca ayakta durması mümkün değil yığılması lazım, budizm propogandası yapma çabasından başka bişey değil.Cevap Yaz 27 1 Yayından Kaldır
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Zaten Myanmar daki ölen müslümanlar hep kötü budistler melek bırakın hep aynı oyunCevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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basın ilacı...... çürümemiş ulan yermiyikCevap Yaz 19 Yayından Kaldır