Cesedi Çürümemişti ve Gülümsüyordu! 3 Ay Önce Ölen Budist Rahibi Tabutundan Çıkardılar

Keşiş Luang Phor Pian, 16 Kasım günü Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir hastanede, 92 yaşında öldü. Takipçileri ölümünden 2 ay sonra keşişin cesedini tabutundan çıkardı.

SÜSLEMEK İÇİN ÇIKARDILAR

Rahibin cesedinin temiz elbiseler giydirilerek süslenmek için çıkarıldığı söylenirken, çekilen fotoğraflar büyük yankı uyandırdı.

GÜLÜMSÜYORDU

Budist rahip aslen Kamboçyalı. Bu hafta takipçileri, hizmet ettiği tapınakta tutulan tabutundan cesedini çıkardı ve cesedin çürümemiş olduğunu görenler şok oldu. İnanılmaz bir şekilde Pian gülümsüyordu. Takipçileri bu ilginç anı fotoğraflayıp sosyal medyaya paylaştı.

NİRVANAYA ULAŞMIŞ

Pian'ın bu hali, gerçekten Budizmin nihai manevi hedefi olan nirvana ulaştığının bir işareti olarak yorumlandı. Ölümünün 100. gününde rahibe son bir final töreni düzenlenecek.