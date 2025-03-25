Cesedi bulunan yaşlı kadının sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu ortaya çıktı
Eskişehir'de, alzheimer hastası 75 yaşındaki Fatma Nezihe Akkuş'un cesedi Porsuk Çayı'nda bulundu. Akkuş'un ünlü sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu belirlendi. Dün gece hakkında kayıp başvurusu yapılan Akkuş'un cansız bedeni, bugün sabah saatlerinde Adalar Bulvarı'nda Porsuk Çayı'nda bulundu.
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan 75 yaşındaki alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş'un ünlü sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu öğrenildi.
Dün gece hakkında kayıp başvurusu yapılan Fatma Nezihe Akkuş'un cansız bedeni bugün sabah saatlerinde Adalar Bulvarı'nda Porsuk Çayı'nda bulundu. Polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cenazesi Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Ünlü sanatçı Mithat Körler'in alzheimer hastası olan ablası olduğu öğrenilen kadının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa