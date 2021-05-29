Cesedi bulunan Ukraynalı kadın dağcının teşhisini kardeşi yaptı
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Cesedi bulunan Ukraynalı kadın dağcının teşhisini kardeşi yaptı

Cesedi bulunan Ukraynalı kadın dağcının teşhisini kardeşi yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da 2 Mayıs tarihinden buyana kayıp olan Ukrayna uyruklu kadın dağcı Yana Kryvosheia'nın (42) cesedinin teşhisini kardeşi Slava Kryvosheia yaptı.

Antalya'da 2 Mayıs tarihinden buyana kayıp olan Ukrayna uyruklu kadın dağcı Yana Kryvosheia'nın (42) cesedinin teşhisini kardeşi Slava Kryvosheia yaptı.

Yana Kryvosheia'nın 2 Mayıs tarihinden itibaren kayıp olduğu ve kendisinden halen haber alınamadığı 11 Mayıs tarihinde yakınları tarafından 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Kaybolan Yana Kryvosheia'nın bulunabilmesi maksadıyla, 12 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Jandarma Özel Asayiş Komutanlığından (JÖAK) 22 personel, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Komando Timi, İz Takip Köpek Unsurları, AFAD, AKUT, UMKE ve gönüllü dağcılardan oluşan ekip tarafından Geyik Sivrisi Dağı bölgesinde arama faaliyetleri aralıksız devam etti.

Dün saat 14.30 sıralarında Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) tarafından yapılan aramalar sonucu bölgede hareketsiz bir insan görüntüsü alındı. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle ceset Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görevlendirilen helikopter ile saat 17.00 sıralarında bölgeden alındı. Yapılan ilk kontrolde Yana Kryvosheia olduğu tespit edilen cansız bedenin kesin ölüm ve biyolojik tespitinin yapılması maksadıyla Antalya Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Başkanlığına sevk edildi ve Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikata başlanıldı.

Bugün sabah erken saatlerde cenazenin teşhisi için Yana'nın kardeşi Slava Kryvosheia, avukatları Ruslana Pasecini Adli Tıp Kurumu Morguna geldi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleriyle birlikte içeriye giren Ukraynalı kardeş ile avukatı cenazeyi teşhis etti.

Üzerinden pasaportu, kişisel eşyaları ve dağcılık malzemeleri çıktığı öğrenilen Yana Kryvosheia'nın cenazesinin ilerleyen günlerde memleketi Ukrayna'ya götürüleceği öğrenildi. - ANTALYA

Cesedi bulunan Ukraynalı kadın dağcının teşhisini kardeşi yaptı
Cesedi bulunan Ukraynalı kadın dağcının teşhisini kardeşi yaptı
Cesedi bulunan Ukraynalı kadın dağcının teşhisini kardeşi yaptı
Cesedi bulunan Ukraynalı kadın dağcının teşhisini kardeşi yaptı
Cesedi bulunan Ukraynalı kadın dağcının teşhisini kardeşi yaptı
Cesedi bulunan Ukraynalı kadın dağcının teşhisini kardeşi yaptı
Cesedi bulunan Ukraynalı kadın dağcının teşhisini kardeşi yaptı
Cesedi bulunan Ukraynalı kadın dağcının teşhisini kardeşi yaptı
Cesedi bulunan Ukraynalı kadın dağcının teşhisini kardeşi yaptı
Cesedi bulunan Ukraynalı kadın dağcının teşhisini kardeşi yaptı
Cesedi bulunan Ukraynalı kadın dağcının teşhisini kardeşi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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