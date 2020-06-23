Cesedi bulunan gencin kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı Cesedi bulunan gencin kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı Adana'da çantasına ağırlık koyup, bileklerini kesip Seyhan Baraj Gölüne atladıktan 5 gün sonra cesedi bulunan gencin kız kardeşinin "Ağabeyim değildir.

Cesedi bulunan gencin kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı

Adana'da çantasına ağırlık koyup, bileklerini kesip Seyhan Baraj Gölüne atladıktan 5 gün sonra cesedi bulunan gencin kız kardeşinin "Ağabeyim değildir. O böyle bir şey yapmaz. Ben şimdi anneme ne söyleyeceğim" diyerek gözyaşı dökmesi, yürekleri dağladı.

ADANA - Adana'da çantasına ağırlık koyup, bileklerini kesip Seyhan Baraj Gölüne atladıktan 5 gün sonra cesedi bulunan gencin kız kardeşinin "Ağabeyim değildir. O böyle bir şey yapmaz. Ben şimdi anneme ne söyleyeceğim" diyerek gözyaşı dökmesi, yürekleri dağladı.

Olay, 18 Haziran Perşembe günü saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesindeki Çatalan Batı Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, köprü korkuluklarının arkasına geçen Alaattin Seyhan, bileklerini keserek, içerisine ağırlık koyduğu sırt çantasıyla Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. Seyhan, suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Gencin suya atladığı nokta ve köprü çevresinde arama yapan sualtı polisi, sonuç alamadı. 5 gündür süren arama çalışmaları sonucu gencin cansız bedeni dalgıç polisler tarafından bulundu.

Alaattin Seyhan'ın olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Gencin kız kardeşi Zeynep Seyhan, halası Selimiye Seyhan'a sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Zeynep Seyhan'ın, "Ağabeyim değildir. O böyle bir şey yapmaz. Ben şimdi anneme ne söyleyeceğim" diyerek gözyaşı dökmesi, yürekleri dağladı.

Alaattin Seyhan'ın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: İHA