Cesedi ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan genci, babası öldürmüş (2)- Yeniden

SEYHAN, ADANA (DHA) - Sayın yazı işleri müdürlerine,

'Cesedi ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği belirlendi' başlıklı haberimizi, yeni bilgi ve gelişmelerle yeniden veriyoruz.

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Yusuf KANTARLI- Anıl ATAR- Eser PAZARBAŞI/ ADANA, - ADANA'da, ayaklarına taş bağlanıp sulama kanalına atılan, boğazında kesi izi bulunan cansız bedenin, Ali Ertan'a (21) ait olduğu tespit edildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Ertan'ı, özel okulda Matematik öğretmeni olan babası Mehmet Ertan'ın tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Mehmet Ertan ile kendisine yardım eden eşi Adle Ertan, aynı evde nikahsız yaşadığı Rukiye A. ve ablasının kocası gözaltına alındı.

Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'nde, 11 Kasım'da, narenciye bahçesinde bekçilik yapan kişi, sulama kanalında, içinde ceset bulunan çuvalı gördü. Bekçinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen su altı polisleri, çuvaldaki erkek cesedini sudan çıkardı. Yapılan incelemede yarı çıplak cesedin boğazında bıçak kesilerinin olduğu, ayaklarına da taş bağlandığı belirlendi. İncelemenin ardından cansız beden, kimlik ve kesin ölüm nedeni tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopside, cesedin Ali Ertan'a ait olduğu tespit edildi. Ertan'ın uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü.