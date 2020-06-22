Cesc Fàbregas'ın Euro 2008'deki Tarihi Penaltı Atışı
İspanya, 2008 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalde İtalya'yı normal süresi 0-0 berabere biten maç sonunda penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçta Cesc Fàbregas'ın attığı penaltı golü, İspanya'yı yarı finale taşıyan gol oldu. Bu zaferden sonra yarı finalde Rusya'yı ve finalde Almanya'yı yendiler.
22.06.2020 13:11 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:58
İspanya, 2008 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalde İtalya'yı normal süresi 0-0 berabere biten maç sonunda penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçta Cesc Fàbregas'ın attığı penaltı golü, İspanya'yı yarı finale taşıyan gol oldu. Bu zaferden sonra yarı finalde Rusya'yı ve finalde Almanya'yı yendiler.
Kaynak: Dugout