Cesc Fàbregas'ın Euro 2008'deki Tarihi Penaltı Atışı İspanya, 2008 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalde İtalya'yı normal süresi 0-0 berabere biten maç sonunda penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçta Cesc Fàbregas'ın attığı penaltı golü, İspanya'yı yarı finale taşıyan gol oldu. Bu zaferden sonra yarı finalde Rusya'yı ve finalde Almanya'yı yendiler.

İspanya, 2008 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalde İtalya'yı normal süresi 0-0 berabere biten maç sonunda penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçta Cesc Fàbregas'ın attığı penaltı golü, İspanya'yı yarı finale taşıyan gol oldu. Bu zaferden sonra yarı finalde Rusya'yı ve finalde Almanya'yı yendiler. Kaynak: Dugout