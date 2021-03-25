ÇESAV'ın genel kurulu yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ÇESAV'ın genel kurulu yapıldı

25.03.2021 09:40 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:48
ÇESAV'ın genel kurulu yapıldı

Çorlu Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın (ÇESAV) 25. Olağan Mali Genel Kurul toplantısı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Çorlu Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Çorlu Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın (ÇESAV) 25. Olağan Mali Genel Kurul toplantısı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Çorlu Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantıya Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, ÇESAV Yönetim Kurulu Üyeleri ve Mütevelli Heyet Üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda divan kurulu oluşturularak genel kurul kararlarını onama yetkisi divan heyetine verilmesi konusu ile faaliyet raporu görüşülerek onaylandı.

Denetim kurulu raporunun da oya sunulduğu toplantıda bilanço gelir gider hesapları ile tahmini bütçe incelenerek oylandı. - TEKİRDAĞ

ÇESAV'ın genel kurulu yapıldı
ÇESAV'ın genel kurulu yapıldı
ÇESAV'ın genel kurulu yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Guy Ritchie Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Mesut Özil Deniz Türüç Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ÇESAV'ın genel kurulu yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 09:51:05. #1.16#
title