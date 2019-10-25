Cesareti olan bu sokağa giriyor - NEW

25.10.2019 10:16

Clinton sokağından genel görüntüler

Cadılar Bayramı süslemelerinden detaylar NEW JERSEY (AA) ABD'nin New Jersey eyaleti Hackensack kasabasındaki Clinton sokağı, Cadılar Bayramı dolayısıyla korku içerikli dekorasyonlarla süslendi. Ziyaretçiler korkuyu daha fazla yaşamak için bölgeye özellikle gece gelmeyi tercih ediyor.

Kaynak: AA