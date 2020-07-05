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Cesar Grup Ümraniyespor maçının ardından

TFF 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Osmanlıspor sahasında Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.

Cesar Grup Ümraniyespor maçının ardından
05.07.2020 22:43 | Son Güncelleme: 05.07.2020 23:30

TFF 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Osmanlıspor sahasında Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş ve Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar istemedikleri, beklemedikleri bir sonuç aldıklarını belirterek, "Oynanan oyundan da alınan skordan da son derece üzgünüz. İstemediğimiz, beklemediğimiz bir sonuç. En azından buradan kazanarak gitmeyi düşünüyorduk. Önümüzdeki 2 hafta play-off şansımızı devam ettirmek için. Matematiksel olarak şansımız vardı ama hedef olarak, inanç olarak oyuncularım maalesef bugün göstermediler sahada. Oyuncularımı suçlamıyorum ama yediğimiz 3 tane gole baktığımızda hepsi bireysel hatalardan yediğimiz gol, rakibe belki de pozisyon vermeden 1 tane penaltı, 1 tane kendi kalemize, 1 tane de havadan gelen topu kaleye doğru indirerek verdiğimiz pozisyondan yediğimiz gol. Bizim kalitemize yakışmayan bireysel hatalar, oyun, skor. Mutlaka kazanmamız gerekiyordu son maçlara kadar iddiamızın devam etmesi için ama hedefimizi kaybetmiş değiliz. Biz bütün maçlarımızı kazanmak için çıkacağız kalan 2 maçımıza da. Ligi en iyi yerde bitirmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

ALİ GÜNEŞ: LİGDE KALIRSAK MUCİZE OLACAK

Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş, bir dönüm maçı oynadıklarını vurgulayarak, "En azından çok az olan umutlarımızı bir sonraki haftaya taşıyabilmemiz için yüzde 100 galip gelmemiz gereken bir maçtı. Oyunun ilk 20 dakikası gerçekten defanstan top çıkarmakta sıkıntı yaşadık. Ama 20'nci dakikadan sonra yakaladığımız net pozisyonlar vardı. Oyuncularım çok istekli mücadele ettiler, çok genç bir kadromuz var. Eğer bu mücadeleyi göstermeseydik, işimiz daha da zorlaşabilirdi. Oyuncularımı kutluyorum, çok iyi mücadele ettiler. Haklı bir galibiyet aldık. Ümraniyespor gibi güçlü bir takıma karşı galibiyet aldık mutluyuz. Umudumuzu gelecek haftalara taşıdık ama işimiz hala zor. Ligde kalırsa çok mucize olacak. Pandemi sürecinde geç başladık. Genç bir takımız. Şimdi İstanbulspor maçı var önümüzde" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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