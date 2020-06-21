Cesar Grup Ümraniyespor - Fatih Karagümrük: 1 - 1
STAT: Ümraniye Belediyesi ŞehirHAKEMLER: Emre Malok, Cemal Bingül, Hasan Hüseyin TetikCESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Serkan Göksu (Dk. 72 Bahadır Taşdelen), Muhammed Gönülaçar, Hasic (Dk.
21.06.2020 20:07 | Son Güncelleme: 21.06.2020 20:55
STAT: Ümraniye Belediyesi ŞehirHAKEMLER: Emre Malok, Cemal Bingül, Hasan Hüseyin TetikCESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Serkan Göksu (Dk. 72 Bahadır Taşdelen), Muhammed Gönülaçar, Hasic (Dk. 84 Yunus Emre Mertoğlu), Akabueze, Nouri, Gimbert (Dk. 72 Mücahit Can Akçay)FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer, Ramazan Civelek (Dk. 89 Erdal Öztürk), Fatih Kuruçuk, Barış Başdaş, Bülent Cevahir (Dk. 59 Alparslan Erdem), Zeki Yıldırım, Attamah, Sabo, Jorquera, Ndao (Dk. 82 Emeghara), SobiechGOLLER: Dk. 39 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük) - Dk. 40 Hasic (Cesar Grup Ümraniyespor)KIRMIZI KART: Dk. 90 2 Barış Başdaş (Fatih Karagümrük)SARI KARTLAR: DK. 11 Serkan Göksu, Dk. 33 Glumac, Dk. 37 Yunus Emre Gedik, Dk. 51 Tarık Tekdal (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 87 Attamah, Dk. 88 Sobiech (Fatih Karagümrük)
TFF 1'inci Lig'in 29'uncu hafta maçında Cesar Grup Ümraniyespor, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
Kaynak: DHA