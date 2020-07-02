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Cesar Grup Ümraniyespor - Eskişehirspor: 3-0

STAT: Ümraniye Belediyesi ŞehirHAKEMLER: Sarper Barış Saka, Seyfettin Ünal, Emrah ÜnalCESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür - Alaaddin Okumuş (Dk. 76 Muharrem Öner), Emre Kurt, Glumac, Gökhan Süzen, Gomis, Serkan Göksu (Dk. 64 Erdem Seçgin), Muhammed Gönülaçar, Hasic (Dk.

Cesar Grup Ümraniyespor - Eskişehirspor: 3-0
02.07.2020 20:34 | Son Güncelleme: 02.07.2020 21:02

STAT:  Ümraniye Belediyesi Şehir

HAKEMLER:  Sarper Barış Saka, Seyfettin Ünal, Emrah Ünal

CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR:  Burak Öğür - Alaaddin Okumuş (Dk. 76 Muharrem Öner), Emre Kurt, Glumac, Gökhan Süzen, Gomis, Serkan Göksu (Dk. 64 Erdem Seçgin), Muhammed Gönülaçar, Hasic (Dk. 84 Yunus Emre Mertoğlu), Gimbert (Dk. 76 Mücahit Can Akçay), Bentley (Dk. 65 Bahadır Taşdelen)ESKİŞEHİRSPOR:  Ebrar Aydın - Bilal Ceylan (Dk. 78 Doğukan Ünal), Sezgin Coşkun, Erdal Akdarı, Cemali Sertel, Buğra Çağlıyan (Dk. 63 Berkay Tanır), Hasan Ulaş Uyğur (Dk. 36 Tolga Yakut), Mehmet Özcan, Bedirhan Altunbaş, Onur Bayramoğlu (Dk. 63 Muhammet Akbulut), Mete Demir (Dk. 76 Selman Çiftkanatlı)GOLLER:  Dk. 45 Emre Kurt, Dk. 45+1 Gimbert, Dk. 86 Mücahit Can Akçay (Cesar Grup Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Gimbert, Muharrem Öner, Muhammed Gönülaçar (Cesar Grup Ümraniyespor) - Erdal Akdarı (Eskişehirspor)

TFF 1'inci Lig 31'inci hafta maçında Cesar Grup Ümraniyespor, konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-0 yendi.


Kaynak: DHA

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