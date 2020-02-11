Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktörlüğe Sait Karafırtınalar getirildi
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirilmiştir.
11.02.2020 08:48 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:48
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirilmiştir. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.
Ümraniyespor Kulübü, bu sabah teknik direktör Ahmet Taşyürek'le yollarını ayırmıştı.
Kaynak: Hürriyet
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