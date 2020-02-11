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Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktörlüğe Sait Karafırtınalar getirildi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirilmiştir.

11.02.2020 08:48 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:48
Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktörlüğe Sait Karafırtınalar getirildi

Kulüpten yapılan açıklamada, " takımımızın teknik direktörlük görevine getirilmiştir. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.


Ümraniyespor Kulübü, bu sabah teknik direktör Ahmet Taşyürek'le yollarını ayırmıştı.


Kaynak: Hürriyet

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