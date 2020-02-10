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Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktörlüğe Sait Karafırtınalar getirildi

TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirildi.

10.02.2020 20:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:38
Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktörlüğe Sait Karafırtınalar getirildi

TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktörlük görevine getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, " takımımızın teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirilmiştir. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

Ümraniyespor Kulübü, bu sabah teknik direktör Ahmet Taşyürek'le yollarını ayırmıştı.

Kaynak: AA
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