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Cesar Grup Ümraniyespor, Beşiktaş'tan Erdem Seçgin'i kiraladı

Beşiktaş Kulübü, genç futbolcu Erdem Seçgin'in TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'a kiralandığını duyurdu.

03.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:56
Cesar Grup Ümraniyespor, Beşiktaş'tan Erdem Seçgin'i kiraladı

Beşiktaş Kulübü, genç futbolcu Erdem Seçgin'in TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'a kiralandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Erdem Seçgin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralanmıştır." denildi.

Kaynak: AA
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