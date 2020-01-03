Cesar Grup Ümraniyespor, Beşiktaş'tan Erdem Seçgin'i kiraladı
Beşiktaş Kulübü, genç futbolcu Erdem Seçgin'in TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'a kiralandığını duyurdu.
03.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:56
Beşiktaş Kulübü, genç futbolcu Erdem Seçgin'in TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'a kiralandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Erdem Seçgin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralanmıştır." denildi.
Kaynak: AA
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