Cesar Grup Ümraniyespor - Adana Demirspor: 2-3 STAT: Ümraniye Şehir HAKEMLER: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kısal xx, Abdullah Bora Özkara xxCESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür x, Alaaddin Okumuş x, Glumac x, Fernandes x, Yunus Emre Gedik x (Mücahit Can Akçay dk. 46 xx), Muhammed Gönülaçar x, Bahadır Taşdelen xx (Tarık Tekdal Dk.

STAT: Ümraniye Şehir

HAKEMLER: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kısal xx, Abdullah Bora Özkara xx

CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür x, Alaaddin Okumuş x, Glumac x, Fernandes x, Yunus Emre Gedik x (Mücahit Can Akçay dk. 46 xx), Muhammed Gönülaçar x, Bahadır Taşdelen xx (Tarık Tekdal Dk. 89 ), Akabueze xx, Ajdin Hasic xx, Gökhan Süzen x, Gimbert x (Gomis dk. 46 xx)ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş Yurt xxx, Tarık Çamdal xxx, Mitrovic xxx, Semih Güler xxx, Mehmet Uslu xxx, Sinan Kurt xxx, Erkan Zengin xxxx, Aosman xx (Tevfik Altındağ Dk. 69 xx), Hasan Kılıç xxx, Mehmet Akyüz xxx (Kone Dk. 86 ?), Dibba xxx (Berk Yıldız Dk. 55 xx)GOLLER: Erkan Zengin (Dk. 9 P, Dk. 29 P), Dibba (Dk. 54) (Adana Demirspor), Gökhan Süzen (Dk. 58 P), Ajdin Hasic (Dk. 66) (Ümraniyespor)KIRMIZI KART: Dk. 88 Glumac (Ümraniyespor)SARI KARTLAR: Ajdin Hasic (Ümraniyespor), Kurtuluş, Tevfik (Adana Demirspor)

TFF 1'inci Lig'in 33'üncü hafta mücadelesinde Ümraniyespor, Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 9 ve 29'uncu dakilarda penaltı vuruşundan Erkan Zengin ve 54'üncü dakikada Dibba kaydetti. Ümraniyespor'un gollerini ise 58'inci dakikada penaltı vuruşundan Gökhan Süzen ve 66'ncı dakikada Hasic attı. 9'uncu dakikada Tarık'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Erkan Zengin, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 0-121'inci dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Bahadır düşürüldü ve hakem Suat Arslanboğa bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gimbert kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.29'uncu dakikada bu kez Dibba ceza sahası içinde yerde kaldı, hakem Suat Arslanboğa maçta üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi. Erkan Zengin ilk penaltıda olduğu gibi topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 0-232'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Gökhan Süzen'in ceza sahasına yaptığı ortada Gimbert kafayı vurdu, kaleci Kurtuluş bu pozisyonda gole izin vermedi.50'nci dakikada Hasic'in sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Glumac kafayı vurdu. Kaleci Kurtuluş'un dokunduğu top direğe çarpıp oyun alanına döndü.54'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Erkan Zengin rakibinden sıyrılıp soldan bindiren Dibba'yı gördü. Savunmanın arkasına sarkan Dibba kalecinin üzerinden şık bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-358'inci dakikada Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş'un müdahalesi sonrasında Fernandes yerde kalırken, hakem Suat Arslanboğa, dördüncü kez penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gökhan Süzen farkı 2'ye indirdi. 1-366'ncı dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Gökhan Süzen ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada Ajdin Hasic topu filelere gönderdi. 2-379'uncu dakikada Alaaddin'in sağ kanattan ortasına Mücahit kafa ile vurdu top az farkla yandan auta çıktı.89'uncu dakikada Erkan Zengin'in kullandığı serbest vuruşta topu Burak, rahatlıkla kontrol etti.90+4'üncü dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Hasic'in şutunu kaleci Kurtuluş çeldi. Dönen topu Adana Demir savunması uzaklaştırdı.Mücadele Adana Demirspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA