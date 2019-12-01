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Cesar Grup Ümraniyespor: 2 - Akhisarspor: 2

STAT: Ümraniye Belediyesi ŞehirHAKEMLER: Ramazan Keleş, Ata Yıldırım, Cemal AlpayCESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 78 Nouri), Emircan Altıntaş, Akabueze, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 90 1 Emre Kurt), Alaaddin Okumuş, Gimbert, Tarık Tekdal (Dk.

01.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:47
Cesar Grup Ümraniyespor: 2 - Akhisarspor: 2

STAT: Belediyesi Şehir

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Ata Yıldırım, Cemal Alpay

CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Timur Temeltaş, Bahadır (Dk. 78 Nouri), Emircan , Akabueze, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 90 1 Emre Kurt), Alaaddin Okumuş, Gimbert, Tarık Tekdal (Dk. 28. Mehmet Seyfettin Sedef)AKHİSARSPOR: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Aykut Çeviker (Dk. 64 Rotman), Taha Yalçıner (Dk. 78 Çekdar Orhan), Ergin Keleş, Tolga Ünlü, Burhan Eşer, Uğur Arslan Kuru (Dk. 67 Alperen Babacan), Bjarnason, Erhan ÇelenkGOLLER: Dk. 10 Gimbert, Dk. 67 Emircan Altıntaş (penaltıdan) (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 14 Uğur Arslan Kuru, Dk. 45 Ergin Keleş (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Dk. 26 Erhan Çelenk, Dk. 70 Burhan Eşer, Dk. 82 Vrsajevic (Akhisarspor), Dk. 49 Alaaddin Okumuş, Dk. 50 Gimbert, 74 Bahadır Taşdelen (Cesar Grup Ümraniyespor)

TFF 1. Lig'in 13'üncü hafta maçında Cesar Grup Ümraniyespor, evinde Akhisarspor ile 2 - 2 berabere kaldı.


Kaynak: DHA
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