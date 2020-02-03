Cesar Grup Ümraniyespor: 2-1
STAT: Esenyurt Necmi KadıoğluHAKEMLER: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat AltanİSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal - Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Kağan Miray Barış (Dk. 63 Eslem Öztürk), Issah, Ali Dere (Dk. 75 Muhamed Enes Durmuş), Cajic, İbrahim Yılmaz (Dk.
03.02.2020 23:06 | Son Güncelleme: 03.02.2020 23:06
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat AltanİSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal - Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Kağan Miray Barış (Dk. 63 Eslem Öztürk), Issah, Ali Dere (Dk. 75 Muhamed Enes Durmuş), Cajic, İbrahim Yılmaz (Dk. 81 Diouf)CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür - Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Muhammed Gönülaçar, Fıratcan Üzüm, Serkan Göksu, Akabueze (Dk. 56 Bahadır Taşdelen), Mujan (Dk. 45 Gomis), Gimbert (Dk. 75 Mücahit Can Akçay)GOLLER: Dk. 53 Issah, Dk. 84 Cajic (İstanbulspor) - Dk. 90+3 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor)
SARI KARTLAR : İbrahim Yılmaz (İstanbulspor) - Akabueze, Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor)
TFF 1'inci Lig'in 20'nci hafta mücadelesinde İstanbulspor, sahasında konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-1 yendi.
Kaynak: DHA
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