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Cesar Grup Ümraniyespor: 2-1

STAT: Esenyurt Necmi KadıoğluHAKEMLER: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat AltanİSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal - Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Kağan Miray Barış (Dk. 63 Eslem Öztürk), Issah, Ali Dere (Dk. 75 Muhamed Enes Durmuş), Cajic, İbrahim Yılmaz (Dk.

03.02.2020 23:06 | Son Güncelleme: 03.02.2020 23:06
Cesar Grup Ümraniyespor: 2-1

STAT: Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Onur Özütoprak, , Murat Altan

İSTANBULSPOR: - Zafer Şensoy, , Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Kağan Miray Barış (Dk. 63 Eslem Öztürk), Issah, Ali Dere (Dk. 75 Muhamed Enes Durmuş), Cajic, İbrahim Yılmaz (Dk. 81 Diouf)CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür - Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Muhammed Gönülaçar, Fıratcan Üzüm, Serkan Göksu, Akabueze (Dk. 56 Bahadır Taşdelen), Mujan (Dk. 45 Gomis), Gimbert (Dk. 75 Mücahit Can Akçay)GOLLER: Dk. 53 Issah, Dk. 84 Cajic (İstanbulspor) - Dk. 90+3 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor)

SARI KARTLAR : İbrahim Yılmaz (İstanbulspor) - Akabueze, Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor)

TFF 1'inci Lig'in 20'nci hafta mücadelesinde İstanbulspor, sahasında konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-1 yendi.


Kaynak: DHA
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