Cesar Azpilicueta’nin Chelsea’deki En İyi Anları

03.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:21

Chelsea'nin İspanyol savunma oyuncusu Cesar Azpilicueta, 2012 yılında takıma katıldığından beri takimini bayrak isimlerinden biri oldu. Savunmanın her bölgesinde oynayabilen, birlikte çalıştığı her teknik direktörün vazgeçilmez ismi olan Azpilicueta, sekiz sezonda Maviler'le iki Premier Lig şampiyonluğu, bir FA Kupası, iki UEFA Avrupa Ligi, bir İngiltere Lig Kupası kazandı.