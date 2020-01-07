CES: Uber ve Hyundai'den "hava taksisi" işbirliği

07.01.2020 10:27 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:27

ABD'li Uber Technologies Inc ve Güney Kore'den Hyundai Motor Company, gelecekte bir hava taşımacılığı ağı kapsamında uçan taksi üretmek için işbirliği yaptı.

Hyundai, Uber'in hava taşımacılığı çalışmaları yapan girişimi Uber Elevate girişimine katılan ilk otomobil şirketi oldu. Şirketlerin Las Vegas'da düzenlenen Consumer Electronics Show'da (CES) tanıttığı konsept kapsamında, elektrikle çalışan "kişisel hava araçları(PAV)" dört koltuklu olacak ve saatte 96 kilometreye kadar çıkabilecek.

Hyndai Kentsel Hava Taşımacılığı (UAM) Departman yöneticisi ve Başkan Yardımcısı Jaiwon Shin, "UAM'dan kentsel toplumlara hayat vermesini ve insanlara daha fazla kalite sunmasını beklediklerini" söyledi ve "Uber Elevate, bu yenilikçi ürünün olabildiğince fazla tüketicinin hizmetine sunulabilmesi için doğru bir ortak" dedi.Uber Elevate Başkanı Eric Allison da, girişimin daha önce aralarında Embrader, Bell ve Boeing alt kuruluşu Aurora gibi havacılık şirketleriyle ortaklıklar yaptığını belirtirken, şöyle devam etti: "Hyundai, küresel çapta yolcu arabaları üretimi deneyimine sahip ilk araç ortağımız. Hyundai'nin, daha önce havacılık sektöründe görülmemiş bir hızla, yüksek kaliteli, güvenilir ve tek yolculukta olabildiğince fazla yolcu taşıyabilen Uber Air araçları üretebilecek potansiyeli olduğuna inanıyoruz."

İlk kez 2016'da duyurulan Uber Elevate, hava taksisi projesiyle kentsel ve kırsal bölgeleri birbirine bağlayarak şirketin erişimini artırmayı ve yerden 300-600 metre yükseklikte hareket ederek trafik sorunundan kaçınmak için bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Kaynak: DHA