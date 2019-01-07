Ces 2019 | Süper İnce, Süper Havalı Acer Swift 7 Elimizde!
#CES #CES2019 #AcerBilgisayar üreticisi Acer'ın en yeni modeli olan Swift 7 ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES fuarında tanıtıldı.
Bilgisayar üreticisi Acer'ın en yeni modeli olan Swift 7 ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES fuarında tanıtıldı. Sadece 890 gram ağırlığındaki bilgisayar 14 inç dokunmatik ekranı, 3 adet USB Type_c bağlantısı, bu bağlantıları genişletmek kullanılan USB Type-C aksesuarı ve havalı görünümü ile dikkat çekiyor.
Kaynak: Youtube