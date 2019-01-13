Ces 2019 #27 - Asus Rog Zephyrus S Gx701

CES 2019'da en ince oyuncu laptopu olan ROG Zephyrus S GX701 tanıtıldı. Her yıl çok ince modeller ile tasarımı daha da gelişen Zephyrus serisi, incecik çerçevelere kavuşmuş. https://www.technopat.net/2019/01/13/... Bunun için Webcam laptoptan ayrılmış ve laptopun yanında geliyor. 1080p 60 FPS destekli bu Webcam isterseniz bir tripod üzerine de takılabiliyor. Yani Twitch ve YouTube üzerinden oyun yayınlayanlar için özel olarak düşünülmüş ve rakiplerde olmayan yepyeni bir özellik getirilmiş.

Kaynak: Youtube