Ces 2018'in En İyilerini Seçtik!

Her tarafından yenilik fışkıran bir CES'i geride bıraktık. Las Vegas'taki devasa teknoloji etkinliği, duvar boyutlu TV'lerden robotlara, teknolojinin en müthiş zekalarından çıkan yenilikleri önümüze serdi. Peki CES 2018'de karşılaştığımız en iyi teknolojiler hangileriydi? Sizin için CES 2018'in en iyilerini seçtik.

İLGİLİ HABER Intel 3D kamera sevkiyatına başladı Tüm şovun en iyisi - Samsung The Wall



Samsung'un ilk modüler microLED TV'si, OLED standardını hak ettiği yere getirmeyi amaçlıyor. 146 inç'lik The Wall, tüm bakış açınızı kapsayan, OLED ekranlarda şimdiye dek gördüklerimize rakip olacak kadar büyüleyici devasa bir ekran. MicroLED'in TV deneyimini değiştirme potansiyeli oldukça büyük ve bu yüzden bizce CES 2018'in en iyisiydi.

İLGİLİ HABER Razer'a CES 2018'de 25 ödül! En iyi görünüm - LG'nin kıvrılabilen OLED TV'si



Bükülen ekranlara artık çok yakınız. LG bu teknolojinin en yakın takipçilerinden biri. Firmanın bu 65 inç'lik 4K OLED TV konsepti, kıvrılarak ortadan kaldırılabiliyor. LG, bu konseptiyle kıvrılan ekran üretmeye herkesten daha hazır olduğunu gösteriyor.

En iyi telefon - Huawei Mate 10 Pro



Huawei Mate 10 Pro, Huawei'nin son zamanlardaki en iyi telefonu olmakla kalmıyor çünkü aynı zamanda piyasadaki en iyi telefonlardan bir tanesi.

En iyi laptop - Lenovo Miix 630



Lenovo'nun Snapdragon 835'li ilk Windows tableti, CES'in en iyi tableti olmasıyla da bizi etkiledi. Lenovo Miix 630, çok lüks bir Windows'lu tablet gibi görünüyor ve müthiş bir taşınabilirlik sunuyor. 20 saatlik pil ömrüyle 2018'de iddialı bir cihaz olacağı açık.

En iyi giyilebilir teknoloji - Lenovo Mirage Solo



Lenovo'nun kendi başına çalışabilen Google Daydream, VR içeriğini herhangi bir yerde deneyimlemenin en iyi yolu.

En iyi oyun laptop'u - MSI GE63 Raider RGB Edition



Yenilenen GE63 Raider serisi, oyun laptop'larında şimdiye dek gördüğümüz en ilginç ve havalı RGB ışıklandırmalarından birine sahip. Laptop, desteklenen oyunlarda RGB ışıklarının farklı davranmasını sağlayabiliyor ve oyunla ilgili bilgiler gösterebiliyor. Bu özellikler 2018'de önem kazanabileceğinden, etkinliğin en iyi oyun laptop'unun MSI GE63 Raider RGB Edition olduğuna karar verdik.

En iyi TV - LG W8 OLED



LG'nin 2018 amiral gemisi OLED TV'si, Google Assistant ve üst seviye işlemcisiyle CES'in en iyi televizyonu olmayı başardı. LG W8, OLED panelleri baştan yaratmasa da, yazılımda ve donanımda ciddi geliştirmeler yapıyor. TV'nin 2018'in TV'leriyle ciddi bir rekabet içinde olacağı kesin.

En iyi dijital kamera - Lenovo Mirage Kamera



VR180 olarak tanınan kameralarda Lenovo'nun Mirage'i, 180x180 derecelik açıları kapsayan 13MP'lik çift kamerasıyla rakiplerinin önünde.

En iyi oyun cihazı - Nvidia BFGD



Nvidia'nın Asus, Acer ve HP tarafından üretilen 65 inç'lik oyun ekranları kelimenin tam anlamıyla mükemmel. HDR teknolojisine sahip ekranlar, hem güçlü bir renk üretimine, hem de G-Sync yeteneğine sahip.

En iyi VR - HTC Vive Pro



Çözünürlüğü yükselen, çift OLED ekranlı Vive Pro, kulaklıklarıyla rakiplerine yetişiyor ve belki de bazı yönlerden onları geçiyor. Pro, Vive'ın ihtiyaç duyduğu özellikleri getirirken başlığı 2018 için hazırlıyor.

En iyi drone - Tello



Çin merkezli Ryze Tech tarafından geliştirilen bu 99 dolarlık drone, Intel ve DJI'ın teknolojileriyle geliyor ve bu sayede drone'ları daha da çok kullanıcıya ulaştırıyor.