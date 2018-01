Ces 2018'de Bunları Göreceğiz!

Meşhur bir söylem vardır: Vegas'ta olan Vegas'ta kalır derler, ancak konu Tüketici Elektroniği Fuarı, yani CES olunca, bu kural pek işlemiyor. Şirketlerin bir yıl boyunca kapalı kapılar ardında geliştirdikleri teknolojileri basın ve ziyaretçiler ile paylaştıkları dev bir sahne olan CES Fuarı, bu yıl 2018 takısıyla bir kez daha başlamak üzere. Peki, CES 2018'de neler görmeyi bekliyoruz? Hep birlikte bir göz atalım...



Evet, CES'te milyonlarca dizüstü bilgisayar bulunmayacak, ancak yer alacak kısıtlı sayıdaki cihaz hakkında az çok fikrimiz var. Dizüstü bilgisayar konusunda bu sene sahnenin yıldızı Qualcomm olacak. Kısa bir süre önce tanıttığı Snapdragon 845 işlemcisini dizüstü bilgisayar platformunda da kullanıcılar bu yıl içinde buluşturması beklenen Qualcomm, bunun ilk emarelerini Snapdragon 835'li laptop modelleriyle CES 2018'de bizlere verecek. Qualcomm'un aralık ayındaki tanıtımında yakından görme şansı bulduğumuz Asus ve HP'nin yeni modelleri, Snapdragon 835 işlemcileri ve tam anlamıyla "bütün gün" dayanacak pil ömürleriyle oldukça iddialıydı. Windows 10S işletim sistemiyle gelecek olan HP Envy x2 ve ASUS NovaGo, bu sene CES 2018'de ziyaretçilerle buluşacak.



Belki yeni akıllı telefonlar için şubat ayında gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi'ni bekliyoruz, ancak CES 2018'te de bazı modelleri bekleyebiliriz. Elbette bu bir Samsung Galaxy S9 olmayacak. Bu konu hakkında, yani, Galaxy S9'un CES 2018'de tanıtılacağına yönelik iddialar bir ara gündeme gelmişti, fakat bu bahis hızlıca yalanlandı. Galaxy S9'u MWC 18'de göreceğiz.



CES 2018'de göreceklerimiz ise çok sayıda bütçe dostu akıllı telefon olacak. Öte yandan Huawei'nin markalarından Honor ve ZTE'nin yeni modelleri de bu gösteride sahne alacak. Elbette bazı sürprizler de olabilir. Neler olup bittiğini sizlere anbean aktaracağız.



Giyilebilir Cihazlar





Giyilebilir cihazlar denince akla gelen ilk ürünler arasında yer alan akıllı saatlere kullanıcıların iknası konusunda endüstri pek de başarılı olamadı. Ancak bu durumu değiştirmek isteyen markalar, yeni Android Wear cihazlarını CES 2018'de karşımıza çıkartabilir. Ancak günlük kullanımdan ziyade, sağlık ve fitness başlıklarında değerlendirilecek daha geniş ürün gruplarıyla karşılacak gibiyiz. Özellikle Withings/ Nokia Health, bu konuda geniş bir ekosisteme sahip. Diğer şirketlerin de 2018'de benzer bir yönde girişimde bulunması bekleniyor.



Yeni televizyon ve ev eğlence cihazlarını her yıl CES'te tanıtan markalar, bu yıl da yeni modellerini ziyaretçilerine sunmak için sabırsızlanıyorlar. Kavisli hatlı yeni televizyonlardan tutun da HDR ve diğer yeni görüntü teknolojileriyle donalı akıllı televizyonları CES 2018'de göreceğiz.



Bunlar arasında, yeni LG TV'lerin "Yapay Zeka" teknolojisiyle geleceğini görecek, ayrıca Samsung'dan da yeni NW700 Sound+ soundbar modelini izleyeceğiz. Elbette daha çok model fuarda sahnelecek.



Otomobil Teknolojileri





Geleneksel olarak otomobiller tüketici elektroniği olarak düşünülmez, ancak zamanla akıllı özellikler kazanmalarıyla bu fuarda yer almalarının gerekçeleri artmaya başladı diyebiliriz. Ayrıca bu sene CES 2018'in açılış konuşmasını Ford CEO'su Jim Hackett yapacak. Bu nedenle sahnede şirketin yeni otomobil teknolojilerini ve hatta belki de yeni otomobil modelini tanıtmasını bekleyebiliriz.



İLGİLİ HABER Yeni Ford Mustang GT şovla geldi! Oyun tarafında neler olacak?





CES, Xbox ve Oculus Rift gibi markalara ev sahipliği yapıyor. Ancak iş sadece bununla sınırlı değil. Evet, Razer'dan bu fuar için büyük bir tanıtım beklemiyoruz; zira mobil tarafa girerek ilk akıllı telefonlarını daha yeni tanıttılar. Ancak şirketten yine "proje" cihazlarını görebiliriz.



CES 2018'de ağırlıklı olarak VR, AR ve hatta ikisinin birleşimi olarak tanıtılan MR, yani Mixed Reality ürün ve teknolojilerini görmeyi bekleyebiliriz. Karma Gerçeklik olarak da Türkçeleştirebileceğimiz bu yeni teknoloji altında Microsoft, HP, Lenovo, Samsung, Acer, Asus ve Dell'in çalışmaları var; daha pek çoğu da yolda. Öte yandan hem HTC hem de Oculus tarafından gelecek yeni çalışma örneklerini de görmek için heyecanlanıyoruz doğrusu.



Akıllı Ev Platformu





Akıllı evler 2018'in en çok konuşulan konu başlıklarından biri olacak kuşkusuz. Her ne kadar ülkemizde henüz çok yaygın olarak kullanamasak da, yurt dışında kullanım noktasında bu teknolojinin daha yaygın olduğu bir gerçek.



Google, Amazon ve Apple'ın bu konudaki çalışmaları bir yana, LG'nin de yapay zekalı televizyonlarını CES 2018'de sahneleyeceğini düşündüğümüzde, bu yılın ana temasının yapay zeka, nesnelerin interneti ve akıllı ev konseptine odaklanacağını düşünmek pek de yanlış sayılmaz.



Ve daha pek çok şey!



CES 2018, bahsettiğimiz konu başlıkları altında çok çok çok daha fazlasını göreceğimiz bir fuar olacak. Hatta hiç bahsedilmeyen platformlarda, henüz kategorilenemeyen teknolojiler de CES 2018'de sahne alacak.



Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar, ancak bizden ayrılmayın! Zira CES 2018'de tanıtılan hemen her şeyi, sizlere anbean aktaracağız. Şimdiden takvimize not düşün: CES 2018, 9 Ocak 2018'de başlayacak.