Cerrahpaşalı sağlıkçılardan 23 Nisan'da koronavirüs mesajı
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Cerrahpaşalı sağlıkçılardan 23 Nisan'da koronavirüs mesajı

Cerraphaşa Tıp Fakültesi Acil Servisi'nde görevli sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hastanede kutladı.

23.04.2020 22:49 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:49
Cerrahpaşalı sağlıkçılardan 23 Nisan'da koronavirüs mesajı

Cerraphaşa Tıp Fakültesi Acil Servisi'nde görevli sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hastanede kutladı.

Koronavirüs ile mücadelede ön saflarda bulunan sağlık çalışanları, 23 Nisan coşkusunu çocuklarından ayrı oldukları için buruk yaşadı. Çocuklara daha sağlıklı bir gelecek sunmak için ailelerinden uzakta görev başında olduklarını söyleyen sağlıkçılar, verdikleri poz ile 'koronavirüsü yeneceğiz' mesajı verdi.Acil Servisinin önüne astıkları bayrak ile kutlama yapan sağlıkçılar, bayrak önünde çocukları ile görüntülü olarak konuştu. 


Kaynak: DHA

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