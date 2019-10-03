Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tahliye ediliyor

03.10.2019 11:36

Depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi boşaltılıyor.



İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü'nde bulunan Cerrahpaşa Veteriner Fakültesinde deprem sonrası yapılan incelemelerde hasar tespit edildi. Binanın bodrum katındaki kolonların demirlerinde korozyon tespit edilirken, binanın boşaltılması kararlaştırıldı. Kararın ardından bu sabah saatlerinde üniversiteye gelen ekipler, tahliye işlemlerini başlattı. Hasar gören bina drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA