Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden hekime şiddete tepki - Haberler

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Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden hekime şiddete tepki

AA, Semra Orkan - Güncel
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden hekime şiddete tepki

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yönetimince, fakülte hastanesinde iki hekimin hasta yakınlarınca fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığı belirtilerek, "Bu çirkin saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz" açıklamasında bulunuldu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yönetimince, fakülte hastanesinde iki hekimin hasta yakınlarınca fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığı belirtilerek, "Bu çirkin saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz" açıklamasında bulunuldu.

Fakültenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 25 Şubat'ta fakültenin hastanesinde biri dermatoloji kliniği, diğeri plastik cerrahi kliniğinde görevli iki hekimin, hasta yakınları tarafından fiziksel ve sözlü şiddete uğradığı belirtildi.

Paylaşımda, her iki olayda da beyaz kod verildiği vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Hastalarına şifa dağıtmaktan başka bir amaçları bulunmayan doktorlarımıza tedavi ettikleri hastaları ve yakınları tarafından yapılan bu çirkin saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz. Son dönemde sıkça yaşanan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının tahammül sınırlarını aştığını belirtmek isteriz. Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddetin önlenmesine yönelik yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını bekliyoruz."

AA / Semra Orkan - Güncel

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Plastik Cerrahi, Twitter, Güncel, Haberler

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